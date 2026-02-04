Dois homens usando roupas semelhantes às de funcionários da Sabesp e máscaras entraram em uma residência no bairro Vila Passos, em Lorena, e efetuaram disparos, primeiro contra a esposa da vítima — que conseguiu correr para dentro do imóvel — e, em seguida, executaram o morador, de 25 anos, com diversos tiros na cozinha.

Um suspeito, de 24 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Militar e o caso é apurado pela Polícia Civil.