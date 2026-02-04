A Polícia Federal mira fraude milionária em São José dos Campos. A corporação deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação German Parking e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um casal apontado como líder de uma associação criminosa suspeita de causar prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, com foco em movimentações financeiras feitas por meio de contas abertas com documentos e artifícios fraudulentos. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.
Durante a ação, a PF apreendeu materiais que serão analisados e podem ajudar a detalhar a dinâmica do esquema e a identificação de outros envolvidos. Até o momento, não houve divulgação oficial de prisões relacionadas ao mandado cumprido nesta etapa.
Segundo as investigações, o grupo abria contas em bancos digitais e utilizava essas contas para realizar transferências bancárias, principalmente por meio de pagamentos de boletos emitidos a partir de múltiplas contas — estratégia que pode dificultar o rastreio do caminho do dinheiro.
Além disso, a PF afirma que também foram identificadas fraudes envolvendo cartões pré-pagos e a aquisição de imóveis, o que indicaria evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos investigados.
A investigação aponta prejuízos à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. A Polícia Federal descreveu o caso como de impacto milionário, sem divulgar o valor final estimado nesta fase.
Os crimes investigados são furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a até 12 anos de prisão, conforme informado pela PF.