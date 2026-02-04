A Polícia Federal mira fraude milionária em São José dos Campos. A corporação deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação German Parking e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um casal apontado como líder de uma associação criminosa suspeita de causar prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, com foco em movimentações financeiras feitas por meio de contas abertas com documentos e artifícios fraudulentos. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

Durante a ação, a PF apreendeu materiais que serão analisados e podem ajudar a detalhar a dinâmica do esquema e a identificação de outros envolvidos. Até o momento, não houve divulgação oficial de prisões relacionadas ao mandado cumprido nesta etapa.