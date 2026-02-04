Uma equipe do Gtam (Grupamento Tático de Apoio com Motos) recuperou um veículo furtado na região leste de São José dos Campos.

A ação ocorreu na última terça-feira (3), após um alerta emitido pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

