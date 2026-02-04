Uma equipe do Gtam (Grupamento Tático de Apoio com Motos) recuperou um veículo furtado na região leste de São José dos Campos.
A ação ocorreu na última terça-feira (3), após um alerta emitido pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
O sistema de monitoramento inteligente identificou que o automóvel apresentava passagens simultâneas em outra cidade, despertando a suspeita de que se tratava de um veículo "dublê" (clonado).
Com base nas informações, uma diligência até a zona leste resultou na abordagem e na vistoria dos sinais identificadores do automóvel.
Constatou-se que o carro era produto de furto ocorrido em 2024.
Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas necessárias para a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.