04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARRO DUBLÊ

CSI alerta e Gtam recupera veículo furtado na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Gtam SJC
Veículo furtado em 2024 foi recuperado pela Gtam
Veículo furtado em 2024 foi recuperado pela Gtam

Uma equipe do Gtam (Grupamento Tático de Apoio com Motos) recuperou um veículo furtado na região leste de São José dos Campos.

A ação ocorreu na última terça-feira (3), após um alerta emitido pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sistema de monitoramento inteligente identificou que o automóvel apresentava passagens simultâneas em outra cidade, despertando a suspeita de que se tratava de um veículo "dublê" (clonado).

Com base nas informações, uma diligência até a zona leste resultou na abordagem e na vistoria dos sinais identificadores do automóvel.

Constatou-se que o carro era produto de furto ocorrido em 2024.

Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas necessárias para a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários