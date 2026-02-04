Um novo radar já está em operação na rodovia SPI 172/060, no km 003,000, em Jacareí.

A ativação ocorreu na terça-feira (3) e fiscaliza ambos os sentidos da via, com velocidade limitada a 60 km/h.

Planejamento