FISCALIZAÇÃO

Jacareí ganha novo radar de velocidade na rodovia SPI 172/060

Por Luyse Camargo | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/DER-SP
Limite de velocidade na SPI 172/060 é de 60 km/h no trecho de Jacareí
Limite de velocidade na SPI 172/060 é de 60 km/h no trecho de Jacareí

Um novo radar já está em operação na rodovia SPI 172/060, no km 003,000, em Jacareí.

A ativação ocorreu na terça-feira (3) e fiscaliza ambos os sentidos da via, com velocidade limitada a 60 km/h.

Planejamento

O ponto faz parte de um conjunto de sete novos radares, instalados no mesmo dia, em rodovias estaduais geridas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) para reforçar a segurança e reduzir o número de acidentes.

A iniciativa faz parte de um contrato maior que prevê a instalação total de 649 radares ao longo de 12 mil quilômetros de rodovias.

Com esse dispositivo, São Paulo passa a contar com 609 equipamentos de fiscalização eletrônica ativos.

Escolha do local

O trecho em Jacareí foi escolhido após um trabalho de mapeamento técnico realizado pelo DER, que considerou o histórico de ocorrências, o excesso de velocidade na região e as características críticas da pista.

Além da unidade em Jacareí, a fiscalização também foi ampliada em Suzano, Embu-Guaçu e Franco da Rocha.

Todos os locais estão devidamente sinalizados, e os motoristas que excederem os limites permitidos estarão sujeitos a autuações.

