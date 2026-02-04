Um novo radar já está em operação na rodovia SPI 172/060, no km 003,000, em Jacareí.
A ativação ocorreu na terça-feira (3) e fiscaliza ambos os sentidos da via, com velocidade limitada a 60 km/h.
Planejamento
O ponto faz parte de um conjunto de sete novos radares, instalados no mesmo dia, em rodovias estaduais geridas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) para reforçar a segurança e reduzir o número de acidentes.
A iniciativa faz parte de um contrato maior que prevê a instalação total de 649 radares ao longo de 12 mil quilômetros de rodovias.
Com esse dispositivo, São Paulo passa a contar com 609 equipamentos de fiscalização eletrônica ativos.
Escolha do local
O trecho em Jacareí foi escolhido após um trabalho de mapeamento técnico realizado pelo DER, que considerou o histórico de ocorrências, o excesso de velocidade na região e as características críticas da pista.
Além da unidade em Jacareí, a fiscalização também foi ampliada em Suzano, Embu-Guaçu e Franco da Rocha.
Todos os locais estão devidamente sinalizados, e os motoristas que excederem os limites permitidos estarão sujeitos a autuações.