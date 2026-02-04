Policiais militares se feriram durante a prisão de um homem que matou o companheiro de residência.
Cães na casa de um dos suspeitos atacaram a equipe, que precisou ser atendida numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (2), em diligências após notificação do encontro de um cadáver no bairro Casa Branca e terminou com a prisão do autor do crime e dos demais envolvidos.
Ocorrência
A ação teve início por volta das 13h20, quando o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu o chamado sobre o corpo localizado e iniciou buscas no bairro Martim de Sá.
Um dos suspeitos resistiu à abordagem em um imóvel indicado, e os policiais fizeram uso de taser e algemas para contê-lo.
Durante a intervenção, a equipe foi atacada e ferida por cães que pertenciam ao homem.
Prisões
Pessoas ligadas ao crime foram localizadas e o autor do homicídio foi identificado.
Ele confessou o crime e foi preso em seguida. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.
O autor do crime permanece preso e à disposição da Justiça.
A motivação do homicídio ainda será investigada pela Polícia Civil.