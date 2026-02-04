Policiais militares se feriram durante a prisão de um homem que matou o companheiro de residência.

Cães na casa de um dos suspeitos atacaram a equipe, que precisou ser atendida numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

