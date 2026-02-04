04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso e 'armazém' da droga é fechado em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões no Taquaral, em Ubatuba
Apreensões no Taquaral, em Ubatuba

Após denúncia, um homem foi preso e um esquema de armazenamento de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar no bairro Vila Rezende, em Ubatuba.

A ação ocorreu na segunda-feira (2), quando a equipe foi informada sobre um imóvel situado no bairro Taquaral que estava sendo utilizado para guardar entorpecentes destinados à comercialização local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em averiguação, os policiais localizaram grande quantidade de drogas no interior da casa. O responsável foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários