Após denúncia, um homem foi preso e um esquema de armazenamento de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar no bairro Vila Rezende, em Ubatuba.

A ação ocorreu na segunda-feira (2), quando a equipe foi informada sobre um imóvel situado no bairro Taquaral que estava sendo utilizado para guardar entorpecentes destinados à comercialização local.

