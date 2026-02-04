04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OCORRÊNCIA

VALE: Após 'fuga alucinante' e perseguição, motociclista é detido

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Portal Cruzeiro
Moto foi apreendida administrativamente
Moto foi apreendida administrativamente

Uma fuga alucinante marcou a tarde de terça-feira (3) no bairro Batedor, em Cruzeiro, após a GCM (Guarda Civil Municipal) atender denúncias de perturbação do sossego causadas por um motociclista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a GCM, moradores acionaram repetidas vezes as autoridades relatando que o condutor circulava pela região promovendo baderna, utilizando a motocicleta com escapamento aberto, causando transtornos constantes à comunidade. Ainda conforme os relatos, o motociclista ignorava as reclamações e zombava da situação.

Durante patrulhamento na área rural, os agentes localizaram o suspeito e deram ordem de parada, que foi desobedecida, dando início a uma fuga alucinante. A GCM realizou a perseguição, acompanhando o motociclista até sua residência, onde foi feita a abordagem.

Na averiguação, foram constatadas irregularidades administrativas de trânsito, sendo realizado o recolhimento administrativo da motocicleta, devido à documentação em atraso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários