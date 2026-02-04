Uma fuga alucinante marcou a tarde de terça-feira (3) no bairro Batedor, em Cruzeiro, após a GCM (Guarda Civil Municipal) atender denúncias de perturbação do sossego causadas por um motociclista.

Segundo a GCM, moradores acionaram repetidas vezes as autoridades relatando que o condutor circulava pela região promovendo baderna, utilizando a motocicleta com escapamento aberto, causando transtornos constantes à comunidade. Ainda conforme os relatos, o motociclista ignorava as reclamações e zombava da situação.