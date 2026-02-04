Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de uma casa na alameda Capitão João Moreira de Almeida, no bairro Vila Passos, em Lorena, na tarde de terça-feira (3). A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos, suspeito de ser o autor dos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as primeiras informações, equipes da PM foram acionadas para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no endereço, por volta das 15h30. Ao chegarem ao local, encontraram Luiz Guilherme Gonzaga caído no interior da residência, atingido por pelo menos seis tiros. O Samu foi chamado e constatou o óbito no local.