Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de uma casa na alameda Capitão João Moreira de Almeida, no bairro Vila Passos, em Lorena, na tarde de terça-feira (3). A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 26 anos, suspeito de ser o autor dos disparos.
Segundo as primeiras informações, equipes da PM foram acionadas para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no endereço, por volta das 15h30. Ao chegarem ao local, encontraram Luiz Guilherme Gonzaga caído no interior da residência, atingido por pelo menos seis tiros. O Samu foi chamado e constatou o óbito no local.
Conforme relato de testemunhas e familiares à polícia, dois indivíduos teriam invadido o imóvel da vítima e efetuado os disparos. Durante a ação, os suspeitos também atiraram na direção da companheira de Luiz, mas ela não foi atingida e conseguiu fugir em segurança.
O boletim de ocorrência informa que os agentes iniciaram diligências na região logo após o chamado e, poucos minutos depois, localizaram o principal suspeito saindo de uma residência em um veículo preto. Ele foi abordado e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Lorena.
O caso foi registrado na delegacia como homicídio e tentativa de homicídio, e segue em investigação pela Polícia Civil. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para coletar vestígios e contribuir com a elucidação do crime.