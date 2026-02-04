Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (3) suspeito de matar a companheira, Larissa Oliveira, de 23 anos, e a filha do casal, de 2, com golpes de facão. O crime é investigado como feminicídio seguido de homicídio, e o suspeito foi detido em flagrante.

O caso ocorreu em Mariana, na região Central de Minas Gerais. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 13h15, no bairro Santa Clara, após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência.