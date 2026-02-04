Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (3) suspeito de matar a companheira, Larissa Oliveira, de 23 anos, e a filha do casal, de 2, com golpes de facão. O crime é investigado como feminicídio seguido de homicídio, e o suspeito foi detido em flagrante.
O caso ocorreu em Mariana, na região Central de Minas Gerais. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 13h15, no bairro Santa Clara, após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência.
Ainda de acordo com a PM, o homem teria descoberto uma suposta traição da companheira, o que teria motivado o ataque. As circunstâncias do crime seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
Em nota, a Prefeitura de Mariana lamentou o crime e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. “Um crime brutal, que causa indignação e tristeza em toda a cidade. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor irreparável”, afirmou o município em publicação nas redes sociais.