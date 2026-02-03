Equipes da Prefeitura de Taubaté estiveram mobilizadas no atendimento às ocorrências registradas em diferentes pontos da cidade, após a forte chuva do último domingo (1º). Em poucas horas, foram registrados 77 milímetros de precipitação, volume que representa cerca de 62% de toda a chuva registrada em fevereiro do ano passado, quando o acumulado chegou a 123,8 mm.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, cerca de 115 servidores, de diversas secretarias municipais, atuaram de forma direta e indireta nas regiões mais afetadas. Entre os serviços executados nesta terça-feira (3) estão limpeza e retirada de entulhos, desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, além de atendimentos a quedas de árvores e tapa-buracos.