Equipes da Prefeitura de Taubaté estiveram mobilizadas no atendimento às ocorrências registradas em diferentes pontos da cidade, após a forte chuva do último domingo (1º). Em poucas horas, foram registrados 77 milímetros de precipitação, volume que representa cerca de 62% de toda a chuva registrada em fevereiro do ano passado, quando o acumulado chegou a 123,8 mm.
Ao todo, cerca de 115 servidores, de diversas secretarias municipais, atuaram de forma direta e indireta nas regiões mais afetadas. Entre os serviços executados nesta terça-feira (3) estão limpeza e retirada de entulhos, desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, além de atendimentos a quedas de árvores e tapa-buracos.
As ações de limpeza foram concentradas principalmente nos bairros Parque Três Marias, Bonfim, Gurilândia e Sítio Santo Antônio, além de vias importantes como a rua dos Andradas e as avenidas Benedito Elias de Souza, Dom Pedro I e do Povo. No bairro Gurilândia, também foi iniciada a limpeza de um trecho de córrego próximo à linha férrea.
Desde domingo, equipes do setor de poda da Secretaria de Serviços Públicos atuam em ocorrências envolvendo árvores caídas. Nesta terça-feira, os atendimentos ocorreram nos bairros Três Marias, Jardim América, Campos Elíseos, Bonfim e na região do Sedes, onde uma árvore de grande porte caiu sobre o curso de um córrego, oferecendo risco de obstrução da rede pluvial.
A prefeitura também realizou vistorias técnicas nas redes de drenagem para identificar as causas dos problemas, definir as intervenções necessárias e incluí-las no cronograma conforme a prioridade. Somente na segunda-feira (2), técnicos da Secretaria de Obras realizaram aproximadamente 35 vistorias em diferentes regiões do município.
Entre os bairros vistoriados estão Vila São José, Jardim do Sol, Alto São Pedro, Jardim Sônia Maria, Terra Nova, Centro, Vila Edmundo, Água Quente, Gurilândia, São Gonçalo, Itaim, Sítio Santo Antônio, Vila Aparecida e Estiva.