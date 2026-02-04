Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo e baleou um suspeito na tarde desta terça-feira (3). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após a intervenção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu por volta das 13h, na Rua Coronel Francisco Antônio, no bairro Sacomã, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o agente estava cortando o cabelo em uma barbearia quando presenciou a ação criminosa contra o proprietário de um veículo Porsche e decidiu intervir.