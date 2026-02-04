Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo e baleou um suspeito na tarde desta terça-feira (3). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após a intervenção.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu por volta das 13h, na Rua Coronel Francisco Antônio, no bairro Sacomã, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o agente estava cortando o cabelo em uma barbearia quando presenciou a ação criminosa contra o proprietário de um veículo Porsche e decidiu intervir.
Durante a abordagem, houve confronto, e o suspeito foi atingido por disparos de arma de fogo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial percebe a movimentação suspeita do lado de fora do estabelecimento. Um homem com capacete de motociclista se aproxima de uma pessoa ao lado do veículo, quando o agente reage.
Nas gravações, é possível ver o policial efetuando ao menos quatro disparos contra o suspeito, que, segundo as imagens, não chega a reagir. O homem foi levado ao Hospital Heliópolis, mas morreu pouco depois.
Ainda de acordo com a PM, uma arma de fogo foi apreendida no local. O policial não ficou ferido e teve a identidade preservada.
A ocorrência foi encaminhada ao 26º Distrito Policial e será investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que apura a dinâmica do confronto e as circunstâncias da morte. A identidade do suspeito ainda não foi confirmada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).