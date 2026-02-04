Uma mulher de 30 anos morreu após ser baleada na noite de domingo (25). A vítima chegou a ser socorrida por terceiros ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos antes de receber atendimento médico.
O crime ocorreu em um ponto comercial às margens da BR-210, na zona rural de Macapá. Benedita de Jesus Barroso, conhecida como Paula Barroso, foi levada por populares até uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 22h10, após a informação de que havia sido atingida por disparos.
Uma ambulância chegou a ser acionada, porém, antes da chegada do socorro, a mulher foi retirada do local por moradores e acabou morrendo. Paula era bastante conhecida na comunidade e participava de concursos de beleza locais, o que gerou grande comoção após a confirmação do óbito.
Ela deixa dois filhos, de 10 e 7 anos, do relacionamento com o ex-companheiro.
A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil do Amapá. O ex-marido da vítima foi preso na manhã de segunda-feira (26) e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento.
Apontado como principal suspeito, ele alegou que o disparo teria sido acidental, versão que está sendo analisada pelos investigadores. As circunstâncias e a dinâmica do crime seguem em apuração.