Uma mulher de 30 anos morreu após ser baleada na noite de domingo (25). A vítima chegou a ser socorrida por terceiros ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos antes de receber atendimento médico.

O crime ocorreu em um ponto comercial às margens da BR-210, na zona rural de Macapá. Benedita de Jesus Barroso, conhecida como Paula Barroso, foi levada por populares até uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 22h10, após a informação de que havia sido atingida por disparos.