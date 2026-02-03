Doralicia Maria de Jesus morreu em Santa Branca neste último domingo (1), aos 79 anos. Ela foi sepultada na tarde desta última segunda-feira (2), no Cemitério Municipal da Cidade.

Carismática e com muitos amigos, Dona Dora, como também era carinhosamente chamada, deixará saudades. Nas redes sociais, foram muitas as homenagens.