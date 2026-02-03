04 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus, dona Dora, aos 79 anos, no Vale

Por Da Redação | Santa Branca (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Doralicia Maria de Jesus
Doralicia Maria de Jesus

Doralicia Maria de Jesus morreu em Santa Branca neste último domingo (1), aos 79 anos. Ela foi sepultada na tarde desta última segunda-feira (2), no Cemitério Municipal da Cidade.

Carismática e com muitos amigos, Dona Dora, como também era carinhosamente chamada, deixará saudades. Nas redes sociais, foram muitas as homenagens.

Cissa Bonsucesso lembrou dos tempos em que trabalharam juntas. "Dona Dora, trabalhei com a senhora no anexo Barão 2001
Que Deus acolha a senhora!!!", disse.

Marcia Helena lamentou a partida da tia. "Descanca em pás tia vai fazer muita falta que Deus conforte o coração de todos", escreveu.

