Um jovem de 18 anos, identificado como Willian Júnior, foi executado a tiros dentro de uma residência na noite de domingo (1º). O crime chamou a atenção pela brutalidade e pela dinâmica adotada pelos autores, que chegaram a consultar mandantes durante a ação.

O homicídio ocorreu no bairro Praeiro, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, três homens invadiram o imóvel, arrastaram o rapaz para fora e efetuaram cerca de sete disparos, a maioria atingindo o rosto da vítima. A ação foi rápida e violenta.