Um jovem de 18 anos, identificado como Willian Júnior, foi executado a tiros dentro de uma residência na noite de domingo (1º). O crime chamou a atenção pela brutalidade e pela dinâmica adotada pelos autores, que chegaram a consultar mandantes durante a ação.
O homicídio ocorreu no bairro Praeiro, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, três homens invadiram o imóvel, arrastaram o rapaz para fora e efetuaram cerca de sete disparos, a maioria atingindo o rosto da vítima. A ação foi rápida e violenta.
Após a execução, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo para pedir orientação aos mandantes sobre a possibilidade de matar a mãe do jovem, que presenciou o ataque. Após receberem a resposta, decidiram poupar a mulher.
Apesar de não ter sido morta, a mãe de Willian foi agredida durante a invasão e ficou ferida. Ela recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria, a motivação do crime e a identidade dos mandantes envolvidos na execução.