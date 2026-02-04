A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três pessoas da mesma família — pai, mãe e filha — ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro. O caso é tratado como suspeito, e imagens de câmeras de segurança passaram a integrar a apuração.

Os fatos ocorreram em Cachoeirinha. De acordo com registros de videomonitoramento, um carro vermelho entrou no pátio da residência onde morava a filha, Silvana, de 48 anos, às 20h34 do dia 24. O veículo permaneceu no local por cerca de oito minutos antes de sair.