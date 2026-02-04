04 de fevereiro de 2026
SUMIÇO

Pai, mãe e filha seguem desaparecidos

Por Da Redação | Cachoeirinha (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pai, mãe e filha seguem desaparecidos
Pai, mãe e filha seguem desaparecidos

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três pessoas da mesma família — pai, mãe e filha — ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro. O caso é tratado como suspeito, e imagens de câmeras de segurança passaram a integrar a apuração.

Os fatos ocorreram em Cachoeirinha. De acordo com registros de videomonitoramento, um carro vermelho entrou no pátio da residência onde morava a filha, Silvana, de 48 anos, às 20h34 do dia 24. O veículo permaneceu no local por cerca de oito minutos antes de sair.

Cerca de uma hora depois, o carro branco pertencente a Silvana também entrou na mesma área. As imagens, no entanto, não mostram o veículo deixando o endereço.

A Polícia Civil analisa as gravações e realiza diligências para esclarecer o paradeiro da família e as circunstâncias do desaparecimento.

