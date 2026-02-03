Dois criminosos furtaram cinco aparelhos celulares de uma loja na madrugada de domingo (1º), na rua Irene Barbosa, no bairro Perequê, em Ilhabela, no Litoral Norte. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 40 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os suspeitos estavam encapuzados e usaram uma marreta para quebrar a porta de vidro do estabelecimento. Após o arrombamento, eles recolheram os celulares e fugiram.