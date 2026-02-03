04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NA REGIÃO

Criminosos invadem loja de celular e levam mais de R$ 40 mil

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Criminosos invadem loja e levam mais de R$ 40 mi
Criminosos invadem loja e levam mais de R$ 40 mi

Dois criminosos furtaram cinco aparelhos celulares de uma loja na madrugada de domingo (1º), na rua Irene Barbosa, no bairro Perequê, em Ilhabela, no Litoral Norte. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 40 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os suspeitos estavam encapuzados e usaram uma marreta para quebrar a porta de vidro do estabelecimento. Após o arrombamento, eles recolheram os celulares e fugiram.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial na Delegacia de Polícia de Ilhabela, que segue com as investigações para identificar os autores.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários