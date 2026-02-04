Luiz Mauro Gaudino Barreto, de 47 anos, suspeito de matar o sogro Dércio Sanabria, de 67, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (3), acompanhado de um advogado. Ele é investigado por homicídio ocorrido no fim de semana.

A apresentação ocorreu na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, município a 68 quilômetros de Campo Grande. Pouco antes de se entregar, Luiz enviou mensagens a um conhecido comentando o crime e dizendo que havia “acabado com a própria vida”. O interlocutor o orientou a procurar a polícia.