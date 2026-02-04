Luiz Mauro Gaudino Barreto, de 47 anos, suspeito de matar o sogro Dércio Sanabria, de 67, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (3), acompanhado de um advogado. Ele é investigado por homicídio ocorrido no fim de semana.
A apresentação ocorreu na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, município a 68 quilômetros de Campo Grande. Pouco antes de se entregar, Luiz enviou mensagens a um conhecido comentando o crime e dizendo que havia “acabado com a própria vida”. O interlocutor o orientou a procurar a polícia.
Com a repercussão do caso, um dos filhos do suspeito se manifestou nas redes sociais em defesa do pai. Na publicação, ele afirma que Luiz teria sido agredido pelo sogro e por um cunhado antes do crime, além de contestar versões divulgadas até o momento. O jovem também publicou uma foto do pai com ferimentos no rosto, que, segundo ele, teriam sido causados durante a briga.
A Polícia Civil segue investigando o caso e apura as circunstâncias do homicídio, além das versões apresentadas pelas partes envolvidas.
O crime ocorreu na noite de domingo (1º). Dércio Sanabria, empresário e proprietário de um lava-jato, foi morto a tiros após uma sequência de desentendimentos familiares.
Conforme o boletim de ocorrência, a família estava em um bar quando houve uma discussão entre a filha de Dércio e o marido. O empresário interveio para conter a situação, e todos deixaram o local em seguida.
Ainda segundo o registro policial, preocupado com a filha, Dércio foi até a casa do genro acompanhado do filho, com a intenção de buscá-la e evitar novos conflitos. Ao se aproximarem do imóvel, no bairro Sidrolar, o suspeito teria surgido armado e efetuado vários disparos. Um dos tiros atingiu o peito da vítima.
Dércio chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta.