João Carlos Lacerda, de 36 anos, morreu afogado após entrar em um rio para salvar a filha, de 10 anos. Mesmo sem saber nadar, ele conseguiu retirar a criança da água, mas acabou sendo levado pela correnteza. O corpo foi localizado na sexta-feira (30), dias após o desaparecimento.

O caso ocorreu no Rio Verde, entre os municípios de Itapagipe e São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, João Carlos instalava uma cerca para impedir a passagem de gado para a outra margem e estava acompanhado da filha.