João Carlos Lacerda, de 36 anos, morreu afogado após entrar em um rio para salvar a filha, de 10 anos. Mesmo sem saber nadar, ele conseguiu retirar a criança da água, mas acabou sendo levado pela correnteza. O corpo foi localizado na sexta-feira (30), dias após o desaparecimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no Rio Verde, entre os municípios de Itapagipe e São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, João Carlos instalava uma cerca para impedir a passagem de gado para a outra margem e estava acompanhado da filha.
De acordo com o tenente Jefferson Pereira Velasco, a menina caminhava por uma parte rasa do rio quando perdeu o equilíbrio, afundou e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o pai entrou na água para socorrê-la.
A criança foi retirada do rio em segurança, mas, logo após o resgate, João Carlos foi arrastado pela correnteza e desapareceu. As buscas foram iniciadas ainda no dia do ocorrido.
O corpo foi encontrado no fundo do rio, a cerca de 3 quilômetros do ponto onde aconteceu o afogamento. A filha sobreviveu e não sofreu ferimentos graves.