04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Pai, que não sabia nadar, entrou na água, salvou a filha e morreu

Por Da Redação | Itapagipe (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
João Carlos Lacerda, de 36 anos
João Carlos Lacerda, de 36 anos

João Carlos Lacerda, de 36 anos, morreu afogado após entrar em um rio para salvar a filha, de 10 anos. Mesmo sem saber nadar, ele conseguiu retirar a criança da água, mas acabou sendo levado pela correnteza. O corpo foi localizado na sexta-feira (30), dias após o desaparecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Rio Verde, entre os municípios de Itapagipe e São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, João Carlos instalava uma cerca para impedir a passagem de gado para a outra margem e estava acompanhado da filha.

De acordo com o tenente Jefferson Pereira Velasco, a menina caminhava por uma parte rasa do rio quando perdeu o equilíbrio, afundou e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o pai entrou na água para socorrê-la.

A criança foi retirada do rio em segurança, mas, logo após o resgate, João Carlos foi arrastado pela correnteza e desapareceu. As buscas foram iniciadas ainda no dia do ocorrido.

O corpo foi encontrado no fundo do rio, a cerca de 3 quilômetros do ponto onde aconteceu o afogamento. A filha sobreviveu e não sofreu ferimentos graves.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários