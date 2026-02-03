04 de fevereiro de 2026
LUTO

'Ser humano extraordinário'; adeus Jair, aos 73 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Jair Cândido Batista
Jair Cândido Batista

Jair Cândido Batista morreu em Jacareí nesta terça-feira (3), aos 73 anos. Ele foi sepultado ainda neste dia, à tarde, no Cemitário Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Torcedor fanático do Santos, seu Jair também era muito querido por amigos e familiares. Agora, deixará saudades.

Fernando Vilas Boas lembrou dos tempos em que conviveram juntos no serviço. "Trabalhamos juntos na GM,gente muito boa, sentimentos a todos", escreveu nas redes sociais.

Lucicleide Lima também lamentou. "Meus sentimentos aos familiares, que Deus dê o conforto ao coração de cada um. Sr. Jair era um ser humano extraordinário, muito gentil. Foi uma honra conhecê-lo e com certeza vai fazer muita falta. Deus lhe dê o descanso eterno", disse.

