Jair Cândido Batista morreu em Jacareí nesta terça-feira (3), aos 73 anos. Ele foi sepultado ainda neste dia, à tarde, no Cemitário Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Torcedor fanático do Santos, seu Jair também era muito querido por amigos e familiares. Agora, deixará saudades.