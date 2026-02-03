Jair Cândido Batista morreu em Jacareí nesta terça-feira (3), aos 73 anos. Ele foi sepultado ainda neste dia, à tarde, no Cemitário Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Torcedor fanático do Santos, seu Jair também era muito querido por amigos e familiares. Agora, deixará saudades.
Fernando Vilas Boas lembrou dos tempos em que conviveram juntos no serviço. "Trabalhamos juntos na GM,gente muito boa, sentimentos a todos", escreveu nas redes sociais.
Lucicleide Lima também lamentou. "Meus sentimentos aos familiares, que Deus dê o conforto ao coração de cada um. Sr. Jair era um ser humano extraordinário, muito gentil. Foi uma honra conhecê-lo e com certeza vai fazer muita falta. Deus lhe dê o descanso eterno", disse.