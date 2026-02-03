04 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Davi, 2 anos, é encontrado sem vida após desaparecer

Por Da Redação | Porto Velho (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
Davi Gabriel
Davi Gabriel

O corpo de Davi Gabriel, de 2 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2) após um dia de buscas. A criança estava desaparecida desde a noite de domingo (1), mobilizando forças de segurança e moradores.

O menino foi localizado por mergulhadores em um igarapé, próximo à casa da família, no bairro Teixeirão, em Porto Velho. O corpo estava submerso, a cerca de 200 metros do local onde a criança havia sido vista pela última vez, e coberto por entulhos.

Segundo relato da mãe, Davi desapareceu após sair para procurar o cachorro de estimação, no início da noite de domingo. Desde então, equipes de resgate iniciaram as buscas.

A operação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Censipam e voluntários da comunidade. As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

