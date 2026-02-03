O corpo de Davi Gabriel, de 2 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2) após um dia de buscas. A criança estava desaparecida desde a noite de domingo (1), mobilizando forças de segurança e moradores.

O menino foi localizado por mergulhadores em um igarapé, próximo à casa da família, no bairro Teixeirão, em Porto Velho. O corpo estava submerso, a cerca de 200 metros do local onde a criança havia sido vista pela última vez, e coberto por entulhos.