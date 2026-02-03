MARIA RIBEIRO DA SILVA
Idade:
84
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARAIBUNA/SP – 04/02/2026 10:00
FRANCISCO DE ASSIS REZENDE
Idade:
74
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
VELÓRIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO/SJC – 04/02/2026 10:00
FREDERICO FERNANDES PINTO
Idade:
93
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
CAPELA DA GRUTA / A DA PONTE
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 04/02/2026 10:00
CLOVIS TAVEIRA DE SOUZA
Idade:
60
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO/SJC – 04/02/2026 09:00
EDIRALDO BERNARDI CARVALHO
Idade:
65
Data de falecimento:
02/02/2026
Velório:
URBAM SALA 3
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS – JACAREÍ/SP – 03/02/2026 17:00
MERY OSPINA DE OLIVEIRA REIS
Idade:
78
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP – 03/02/2026 17:00
MARIA DE ARAUJO MARTINS
Idade:
84
Data de falecimento:
03/02/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO/SJC – 03/02/2026 16:30