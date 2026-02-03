Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (3) pelos crimes de cárcere privado, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. A vítima, companheira do suspeito, era mantida em situação de restrição de liberdade dentro da própria residência.
A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no bairro Vila dos Moraes, no município de Paraibuna. Após denúncia, policiais militares se deslocaram até o endereço e constataram que a mulher sofria agressões e estava impedida de sair do local.
Durante a abordagem, os agentes localizaram uma espingarda calibre .32 em posse do suspeito, além de 39 munições do mesmo calibre. A arma e o material foram apreendidos.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Paraibuna, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.
A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. Em situações de emergência, o telefone é o 190.