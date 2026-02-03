Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (3) pelos crimes de cárcere privado, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. A vítima, companheira do suspeito, era mantida em situação de restrição de liberdade dentro da própria residência.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no bairro Vila dos Moraes, no município de Paraibuna. Após denúncia, policiais militares se deslocaram até o endereço e constataram que a mulher sofria agressões e estava impedida de sair do local.