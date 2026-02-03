04 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Após sequestro, motorista de app fica amarrado em árvore

Por Da Redação | Planaltina (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Um motorista de aplicativo, de 71 anos, viveu momentos de terror após aceitar uma corrida com três passageiros. Durante o trajeto, ele foi rendido sob ameaça de faca, agredido e mantido em cativeiro pelos criminosos, que fugiram com o veículo e pertences da vítima.

O crime ocorreu na quinta-feira (29). A corrida teve início na Rodoviária do Plano Piloto e tinha como destino Planaltina (DF). No percurso, ao passar por Sobradinho, um dos ocupantes sacou uma faca e anunciou o assalto.

Segundo o relato, o motorista foi ameaçado de morte e sofreu agressões. Em uma tentativa de escapar, chegou a pular do carro em movimento, mas foi alcançado pelos suspeitos, colocado no porta-malas e levado para uma área de mata às margens da rodovia.

No local, a vítima foi amarrada a uma árvore e amordaçada para impedir pedidos de socorro. Após cerca de duas horas, o homem conseguiu se soltar, caminhou por várias horas e pediu ajuda em uma residência próxima.

O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 1) como roubo de veículo. De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos levaram um cordão de ouro, carteira com documentos e dinheiro, celular e o carro da vítima, um VW Gol, ano 2020/2021.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos, nem sobre a recuperação dos bens roubados.

