Um motorista de aplicativo, de 71 anos, viveu momentos de terror após aceitar uma corrida com três passageiros. Durante o trajeto, ele foi rendido sob ameaça de faca, agredido e mantido em cativeiro pelos criminosos, que fugiram com o veículo e pertences da vítima.

O crime ocorreu na quinta-feira (29). A corrida teve início na Rodoviária do Plano Piloto e tinha como destino Planaltina (DF). No percurso, ao passar por Sobradinho, um dos ocupantes sacou uma faca e anunciou o assalto.