A Polícia Civil do Tocantins prendeu, na manhã desta segunda-feira (2), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos. As detenções fazem parte de uma operação que apura as circunstâncias do crime e o desaparecimento da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As ações ocorreram de forma simultânea nos municípios de Palmas e Palmeirópolis. Segundo a polícia, Deise foi assassinada e teve o corpo descartado no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do estado.