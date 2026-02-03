A Polícia Civil do Tocantins prendeu, na manhã desta segunda-feira (2), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos. As detenções fazem parte de uma operação que apura as circunstâncias do crime e o desaparecimento da vítima.
As ações ocorreram de forma simultânea nos municípios de Palmas e Palmeirópolis. Segundo a polícia, Deise foi assassinada e teve o corpo descartado no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do estado.
O cadáver, em avançado estado de decomposição, foi encontrado no dia 1º de janeiro. A vítima estava desaparecida desde 27 de dezembro de 2025.
O principal investigado é José Roberto Ribeiro, marido de Deise, preso em Palmeirópolis. No mesmo município, também foi detida a filha Roberta de Oliveira Ribeiro. A outra filha, Débora de Oliveira Ribeiro, foi localizada e presa em um apartamento no setor Lago Sul, em Palmas.
As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário.
A operação foi coordenada pela 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, com apoio da 5ª Delegacia de Palmas, da Polinter, do GOTE e de equipes policiais de Palmeirópolis. Débora foi levada ao DEIC de Palmas, onde prestou depoimento, e posteriormente encaminhada à Unidade Penal Feminina da capital.
Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para o completo esclarecimento do caso.