Uma bebê de 1 ano e 10 meses, identificada como Analu Souza Paixão, morreu no domingo (1º) após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O ataque ocorreu na localidade do Cruzeiro, na zona rural de Jaguaripe, no Recôncavo baiano. Segundo relatos, Analu estava em um parquinho em frente a uma pizzaria quando o animal, que pertenceria ao dono do estabelecimento, se soltou e avançou contra ela.
Familiares prestaram socorro imediato e levaram a bebê para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde ela deu entrada sem sinais vitais. Equipes médicas ainda tentaram reanimá-la, mas o óbito foi confirmado.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado como morte decorrente de ataque de animal. Guias de perícia e de remoção do corpo foram expedidas, e diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do fato.
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também foi acionada. Testemunhas relataram que familiares e o proprietário do comércio ajudaram no socorro. O corpo da criança foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necropsia.