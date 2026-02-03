04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Analu, de 1 ano, morre após ser atacada por pitbull

Por Da Redação | Jaguaripe (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Analu Souza Paixão
Analu Souza Paixão

Uma bebê de 1 ano e 10 meses, identificada como Analu Souza Paixão, morreu no domingo (1º) após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu na localidade do Cruzeiro, na zona rural de Jaguaripe, no Recôncavo baiano. Segundo relatos, Analu estava em um parquinho em frente a uma pizzaria quando o animal, que pertenceria ao dono do estabelecimento, se soltou e avançou contra ela.

Familiares prestaram socorro imediato e levaram a bebê para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde ela deu entrada sem sinais vitais. Equipes médicas ainda tentaram reanimá-la, mas o óbito foi confirmado.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado como morte decorrente de ataque de animal. Guias de perícia e de remoção do corpo foram expedidas, e diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do fato.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também foi acionada. Testemunhas relataram que familiares e o proprietário do comércio ajudaram no socorro. O corpo da criança foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necropsia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários