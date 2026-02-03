Uma bebê de 1 ano e 10 meses, identificada como Analu Souza Paixão, morreu no domingo (1º) após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O ataque ocorreu na localidade do Cruzeiro, na zona rural de Jaguaripe, no Recôncavo baiano. Segundo relatos, Analu estava em um parquinho em frente a uma pizzaria quando o animal, que pertenceria ao dono do estabelecimento, se soltou e avançou contra ela.