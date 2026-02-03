A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (2), uma mulher investigada por extorquir duas idosas, de 79 e 87 anos, por meio de falsas promessas e ameaças de cunho religioso. As vítimas tiveram grande parte da renda comprometida após repasses frequentes em dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão preventiva foi cumprida em Manaus (AM), com apoio da Polícia Civil do Amazonas, durante ação coordenada pela Polícia Civil do Pará. A investigada se apresentava como pastora evangélica e usava a suposta autoridade religiosa para ganhar a confiança das vítimas, ambas evangélicas e com baixa escolaridade.