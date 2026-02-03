04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHARLATANISMO

Idosas iriam 'para o inferno' se não fizessem pix, dizia pastora

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Peres/Agência Brasil
Idosas iriam 'para o inferno' se não fizessem pix, dizia pastora
Idosas iriam 'para o inferno' se não fizessem pix, dizia pastora

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (2), uma mulher investigada por extorquir duas idosas, de 79 e 87 anos, por meio de falsas promessas e ameaças de cunho religioso. As vítimas tiveram grande parte da renda comprometida após repasses frequentes em dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão preventiva foi cumprida em Manaus (AM), com apoio da Polícia Civil do Amazonas, durante ação coordenada pela Polícia Civil do Pará. A investigada se apresentava como pastora evangélica e usava a suposta autoridade religiosa para ganhar a confiança das vítimas, ambas evangélicas e com baixa escolaridade.

Segundo as investigações, após estabelecer vínculo com as idosas, a suspeita passou a exigir transferências em dinheiro. Ela alegava que os valores seriam destinados a ajudar um suposto noivo estrangeiro, que estaria preso pela Polícia Federal, informação considerada falsa.

A delegada Caroline Batista informou que a mulher fazia ameaças de caráter espiritual, afirmando que as vítimas “queimariam no fogo do inferno” e não “entrariam no reino dos céus” caso interrompessem os pagamentos.

As idosas realizaram diversas transferências via PIX. Uma delas repassou cerca de R$ 32 mil, enquanto a outra transferiu aproximadamente R$ 25 mil, o que gerou sérias dificuldades financeiras. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários