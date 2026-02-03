A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (2), uma mulher investigada por extorquir duas idosas, de 79 e 87 anos, por meio de falsas promessas e ameaças de cunho religioso. As vítimas tiveram grande parte da renda comprometida após repasses frequentes em dinheiro.
A prisão preventiva foi cumprida em Manaus (AM), com apoio da Polícia Civil do Amazonas, durante ação coordenada pela Polícia Civil do Pará. A investigada se apresentava como pastora evangélica e usava a suposta autoridade religiosa para ganhar a confiança das vítimas, ambas evangélicas e com baixa escolaridade.
Segundo as investigações, após estabelecer vínculo com as idosas, a suspeita passou a exigir transferências em dinheiro. Ela alegava que os valores seriam destinados a ajudar um suposto noivo estrangeiro, que estaria preso pela Polícia Federal, informação considerada falsa.
A delegada Caroline Batista informou que a mulher fazia ameaças de caráter espiritual, afirmando que as vítimas “queimariam no fogo do inferno” e não “entrariam no reino dos céus” caso interrompessem os pagamentos.
As idosas realizaram diversas transferências via PIX. Uma delas repassou cerca de R$ 32 mil, enquanto a outra transferiu aproximadamente R$ 25 mil, o que gerou sérias dificuldades financeiras. O caso segue sob investigação.