Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animal na manhã desta terça-feira (3), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso foi registrado pela Polícia Civil como crime ambiental, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia feita pelo canal 156. No local, os policiais aguardaram a chegada do Policiamento Ambiental e da equipe de Zoonoses do município, que realizou uma vistoria técnica no imóvel.