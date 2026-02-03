04 de fevereiro de 2026
CRIME

Homem é preso após deixar cachorro desnutrido na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Cachorro foi resgatado em Caraguatatuba
Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animal na manhã desta terça-feira (3), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso foi registrado pela Polícia Civil como crime ambiental, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após uma denúncia feita pelo canal 156. No local, os policiais aguardaram a chegada do Policiamento Ambiental e da equipe de Zoonoses do município, que realizou uma vistoria técnica no imóvel.

Durante a inspeção, os agentes constataram indícios compatíveis com maus-tratos envolvendo um cachorro, pertencente ao morador da residência. Diante da situação, o proprietário do animal foi conduzido à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.

Segundo a Polícia Civil, o crime prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, quando os maus-tratos envolvem cão ou gato.

O animal foi apreendido e encaminhado para receber os cuidados necessários, sob responsabilidade da equipe de Zoonoses. O caso seguirá sendo investigado por meio de inquérito policial, com anexação de registros fotográficos, vídeos e laudo técnico veterinário.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia dentro do prazo legal.

