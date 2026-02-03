04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Descanse na Glória'; adeus seu Amaro, aos 89 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Antonio Amaro Filho
Antonio Amaro Filho

Antonio Amaro Filho morreu nesta terça-feira (3), em Jacareí, aos 89 anos. Ele foi sepultado ainda nesta terça, na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido e amado por amigos e familiares, seu Amaro certamente deixará saudades. E, principalmente, boas lembranças de quem conviveu com ele.

Nas redes sociais, muitas homenagens e pêsames. Ditinha Lima desejou forças aos familiares. "Seu Amaro da dona Luzia. Faz tempo que não o via. Meus sentimentos aos familiares, e que Deus te receba em sua glória!", escreveu no Facebook.

Vânia Amaro também lamentou a morte do sogro e o agradeu. "Meus sogro , descanse na glória, obrigada por tudo , te amo até a eternidade", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários