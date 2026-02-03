Antonio Amaro Filho morreu nesta terça-feira (3), em Jacareí, aos 89 anos. Ele foi sepultado ainda nesta terça, na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.
Muito querido e amado por amigos e familiares, seu Amaro certamente deixará saudades. E, principalmente, boas lembranças de quem conviveu com ele.
Nas redes sociais, muitas homenagens e pêsames. Ditinha Lima desejou forças aos familiares. "Seu Amaro da dona Luzia. Faz tempo que não o via. Meus sentimentos aos familiares, e que Deus te receba em sua glória!", escreveu no Facebook.
Vânia Amaro também lamentou a morte do sogro e o agradeu. "Meus sogro , descanse na glória, obrigada por tudo , te amo até a eternidade", disse.