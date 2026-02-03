Um acidente seguido de tombamento causou interdição total da Rodovia SP-070 (Carvalho Pinto) na manhã desta terça-feira (3), na altura do km 75, em Jacareí, no sentido oeste. A rodovia é administrada pela Ecovias Leste Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações apuradas no local, um utilitário VW Delivery, que trafegava pela faixa 1, sofreu o estouro de um pneu dianteiro. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira de um caminhão Volkswagen/26300. Após o impacto, o utilitário tombou sobre a pista, provocando a interdição total da rodovia por mais de 30 minutos.