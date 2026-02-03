04 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Carvalho Pinto: caminhão carregado de frangos tomba em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caminhão acabou tombando na pista
Caminhão acabou tombando na pista

Um acidente seguido de tombamento causou interdição total da Rodovia SP-070 (Carvalho Pinto) na manhã desta terça-feira (3), na altura do km 75, em Jacareí, no sentido oeste. A rodovia é administrada pela Ecovias Leste Paulista.

Segundo informações apuradas no local, um utilitário VW Delivery, que trafegava pela faixa 1, sofreu o estouro de um pneu dianteiro. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira de um caminhão Volkswagen/26300. Após o impacto, o utilitário tombou sobre a pista, provocando a interdição total da rodovia por mais de 30 minutos.

Durante o atendimento da ocorrência, houve congestionamento de cerca de 7 quilômetros, entre os kms 82 e 75, no sentido oeste. O transbordo da carga, composta por coxas e sobrecoxas de frango, foi realizado no local.

As faixas foram liberadas por volta das 11h25, permanecendo apenas o acostamento interditado até às 15h22, quando o utilitário foi removido por guincho particular. O caminhão envolvido seguiu viagem por meios próprios.

Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas feridas. O tráfego foi normalizado ao longo da tarde.

