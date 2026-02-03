Uma mulher identificada como Letícia Nunes foi morta a golpes de faca na tarde desta segunda-feira (2). Durante o ataque, a filha da vítima, de 12 anos, também foi ferida ao tentar defender a mãe.

O crime ocorreu na Rua Santa Clara, no bairro de Pernambués, em Salvador. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma mulher ferida por arma branca e sem sinais vitais.