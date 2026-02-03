Uma mulher identificada como Letícia Nunes foi morta a golpes de faca na tarde desta segunda-feira (2). Durante o ataque, a filha da vítima, de 12 anos, também foi ferida ao tentar defender a mãe.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na Rua Santa Clara, no bairro de Pernambués, em Salvador. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma mulher ferida por arma branca e sem sinais vitais.
No local, equipes da 1ª CIPM confirmaram o óbito e isolaram a área para os trabalhos do DPT (Departamento de Polícia Técnica), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Ainda durante a ocorrência, os policiais foram informados de que a filha da vítima também havia sido esfaqueada. A adolescente foi socorrida por moradores e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Após buscas, um suspeito foi localizado, detido e conduzido a uma delegacia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.