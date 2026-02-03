Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam um homem por tráfico de drogas, capturaram um foragido da Justiça e apreenderam um veículo após investigações sobre integrantes de organização criminosa.
A ação aconteceu nesta terça-feira (3), em Pindamonhangaba, e contou com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana) da cidade.
Os policiais prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Mombaça, em Pinda, apreendendo com ele 20 pedras de crack.
Na mesma via, os policiais civis cumpriram mandado de busca e capturaram um foragido da Justiça, alvo da Operação Dominó, que desarticulou uma associação criminosa voltada ao tráfico em Pinda, então liderada por SB, preso desde 2024.
Na mesma operação, durante diligências no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté, os policiais localizaram e apreenderam um veículo com ordem judicial de perdimento, decorrente das investigações que levaram à prisão de diversos integrantes de organização criminosa atuante naquela região, investigação conduzida pela Deic.