Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam um homem por tráfico de drogas, capturaram um foragido da Justiça e apreenderam um veículo após investigações sobre integrantes de organização criminosa.

A ação aconteceu nesta terça-feira (3), em Pindamonhangaba, e contou com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana) da cidade.