As festividades do Carnaval, com seus blocos e festas, começam a agitar os fins de semana no Vale do Paraíba, atraindo turistas e movimentando as cidades da região. De acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), o período de folia deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia da RMVale.
“Toda data sazonal é importante para o varejo, e o Carnaval é a festa popular mais esperada pelos brasileiros. Em nossa região, movimenta a economia de diversas cidades do Vale, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte, impulsionando os setores do comércio, dos serviços e do turismo”, explica o presidente do Sincovat e vice-presidente da FecomercioSP, Dan Guinsburg.
O Sincovat acredita que o fluxo de pessoas para a região durante a folia, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, pode ser ainda maior, considerando a taxa de desemprego em mínimas históricas e a forte geração de empregos com carteira assinada.
O estado de São Paulo criou 311.228 vagas de emprego formais (com carteira assinada) no ano passado, o que aumentou o contingente de pessoas com capacidade de consumo e de viajar a lazer.
Os municípios do Litoral Norte devem ser os mais procurados nessa época, mas também merece destaque o Carnaval de rua em cidades como São Luiz do Paraitinga, Tremembé e Pindamonhangaba, que atraem muitos turistas para a região, além do desfile competitivo das escolas de samba em Guaratinguetá, que também voltará em São José dos Campos.
No comércio, os setores de alimentação e bebidas, supermercados, além de decoração, acessórios e fantasias, são os mais beneficiados. No entanto, o grande fluxo de turistas em alguns municípios também acaba movimentando outros segmentos da economia.
Feriado
Durante o período do Carnaval, informou o Sincovat, o setor empresarial precisa estar atento para adequar o funcionamento das empresas e a jornada de trabalho dos empregados.
Como não existe lei federal que estabeleça a data como feriado, o Carnaval só é considerado feriado quando previsto em lei municipal.
Nas cidades da RMVale, a data é tratada como dia normal de trabalho. Sendo assim, a concessão de dias de folga fica a critério de cada empresa.