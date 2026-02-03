As festividades do Carnaval, com seus blocos e festas, começam a agitar os fins de semana no Vale do Paraíba, atraindo turistas e movimentando as cidades da região. De acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), o período de folia deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia da RMVale.

“Toda data sazonal é importante para o varejo, e o Carnaval é a festa popular mais esperada pelos brasileiros. Em nossa região, movimenta a economia de diversas cidades do Vale, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte, impulsionando os setores do comércio, dos serviços e do turismo”, explica o presidente do Sincovat e vice-presidente da FecomercioSP, Dan Guinsburg.