O preço da cesta básica caiu 0,15% no Vale do Paraíba em janeiro de 2026, na comparação com dezembro de 2025, e recuou de R$ 2.843 para R$ R$ 2.839, ficando R$ 4 mais barata, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

Essa foi a primeira queda depois de dois meses de alta, em dezembro (0,23%) e novembro (0,02%), antecedidos por sete meses de redução.