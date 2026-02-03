Um homem de 35 anos se apresentou à Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (3), em Lorena, e confessou ter matado a namorada, de 43 anos. Segundo o próprio relato, após o crime, ele roubou objetos da vítima para trocar por drogas. O caso é investigado como homicídio qualificado (feminicídio).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Flávia de Freitas Pereira, de 43 anos, foi encontrado em avançado estado de putrefação no dia 22 de janeiro, dentro de um apartamento na rua Alexandre Ferreira Pedro Filho, no Centro de Lorena. A morte foi constatada por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o caso inicialmente registrado como morte suspeita.