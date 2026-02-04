A quinta-feira (5) será marcada por instabilidade e risco de temporais em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, a previsão indica chuvas frequentes, trovoadas e volumes elevados de precipitação, principalmente entre a tarde e a noite, o que pode provocar transtornos em áreas urbanas.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens, evoluindo para céu nublado e chuva ainda pela manhã. No período da tarde e à noite, a previsão aponta temporal, com acumulado de 13,6 milímetros. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, mantendo a sensação de abafamento ao longo do dia.
Já em Taubaté, a quinta-feira também será de chuva e trovoadas. O sol aparece nas primeiras horas, mas há aumento de nuvens no fim da manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde. Durante a noite, o cenário se agrava com temporal, e o volume de chuva pode chegar a 15,4 milímetros. Os termômetros oscilam entre 20°C e 27°C.
Em Guaratinguetá, o comportamento do tempo será semelhante. A manhã começa com sol, mas as nuvens ganham força ao longo do dia. A previsão indica pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, além de temporal à noite. O acumulado estimado é de 12,4 milímetros, com mínima de 20°C e máxima de 26°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba deve enfrentar um dos maiores volumes de chuva do dia, com previsão de 19,4 milímetros. A manhã será de céu nublado com chuva, enquanto a tarde reserva temporal. À noite, a chuva continua, mantendo o tempo fechado. As temperaturas ficam entre 22°C e 26°C, com elevada umidade do ar.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima será mais ameno, porém igualmente instável. O dia começa com muitas nuvens e chuva pela manhã, e o temporal se estende pela tarde e noite. A previsão indica 16,8 milímetros de chuva, com temperaturas variando de 17°C a 22°C.
Segundo o Climatempo, a combinação de calor, umidade e áreas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas na região. A recomendação é de atenção redobrada, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e descargas elétricas.