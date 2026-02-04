A quinta-feira (5) será marcada por instabilidade e risco de temporais em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, a previsão indica chuvas frequentes, trovoadas e volumes elevados de precipitação, principalmente entre a tarde e a noite, o que pode provocar transtornos em áreas urbanas.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens, evoluindo para céu nublado e chuva ainda pela manhã. No período da tarde e à noite, a previsão aponta temporal, com acumulado de 13,6 milímetros. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, mantendo a sensação de abafamento ao longo do dia.