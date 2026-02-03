Terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, a Embraer acumula 459 jatos comerciais a serem produzidos e entregues, conforme relatório financeiro divulgado pela fabricante em 27 de janeiro.

Desse total, o jato E195-E2 tem a maior fatia das encomendas, com 235 pedidos firmes a entregar, seguido do jato E175, com 190 aviões a serem entregues, e do jato E190-E2, com 34.