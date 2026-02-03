04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVIAÇÃO COMERCIAL

Embraer acumula 459 jatos comerciais para produzir e entregar

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Aeronave comercial E175 da Embraer recebeu 1.003 pedidos firmes
Aeronave comercial E175 da Embraer recebeu 1.003 pedidos firmes

Terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, a Embraer acumula 459 jatos comerciais a serem produzidos e entregues, conforme relatório financeiro divulgado pela fabricante em 27 de janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desse total, o jato E195-E2 tem a maior fatia das encomendas, com 235 pedidos firmes a entregar, seguido do jato E175, com 190 aviões a serem entregues, e do jato E190-E2, com 34.

Considerando os aviões entregues, o E175 lidera com 813 jatos, depois o E195-E2 com 166 e o E190-E2 com 33, totalizando 1.012 aeronaves entregues pela Embraer, de um total de 1.471 pedidos firmes – 1.003 do E175, 401 do E195-E2  e 67 do E190-E2.

Há ainda 403 opções e direitos de compra de aeronaves, que podem ou não se transformar em pedidos firmes.

Países

Clientes nos Estados Unidos lideram o ranking de países que aguardam por entregas de aviões da Embraer, com 247 jatos, 54% do total. A Suécia aparece em segundo, com 45 jatos, e depois Brasil (25), Chile (24) e Canadá (23).

No quesito de pedidos, a hegemonia americana é ainda mais superlativa. Empresas no país encomendaram 1.017 jatos para a Embraer, nada menos do que 69% do total de pedidos recebidos pela companhia brasileira, que tem sede em São José dos Campos.

Desse total de pedidos, os americanos receberam 770 aeronaves, 76% do volume de entregas da Embraer.

O país na segunda colocação é o Canadá, com 90 pedidos, 67 entregas e 23 jatos a receber. O Brasil aparece em terceiro: 31 encomendas, seis recebimentos e 25 aeronaves ainda a serem entregues.

Tarifaço

O histórico consolidado de negócios entre a Embraer e empresas americanas foi um dos principais fatores que levou o governo dos EUA a recuar de sobretaxar em mais 40% a importação de aviões – segmento foi taxado em 10%, índice que a Embraer tenta reverter e trazer para zero.

Após o anúncio da sobretaxa de 40% em agosto de 2025, chegando a 50% de taxa para os aviões, o setor foi poupado do tarifaço do presidente Donald Trump após pressão de empresas aéreas americanas, além de trabalho de convencimento da própria Embraer.

Praticamente todo o mercado de aviação regional nos EUA utiliza aviões da fabricante brasileira, especialmente o E175, considerado “espinha dorsal da aviação regional americana”.

Produção

Embraer encerrou o quarto trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos (vendas) em US$ 31,6 bilhões – cerca de R$ 168 bilhões. A fabricante classificou o resultado como “nível recorde”.

A Embraer também alcançou o seu recorde histórico de entrega de aviões em 2025, com o número de 244 aeronaves, acima da estimativa de entregar até 240 aviões comerciais e executivos.

Tal volume não é atingido desde 2010, quando a fabricante alcançou 244 aeronaves em um ano e bateu o recorde da série histórica desde 2000 -- 2025 e 2010 se tornam os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.

No ano passado, a fabricante entregou 78 jatos comerciais e 155 executivos, respectivamente com alta de 6,85% e 19% na comparação com as entregas de 2024 – 73 e 130, respectivamente.

Considerando o nível de cerca de 80 jatos comerciais entregues ao ano, as 459 aeronaves encomendadas garantem uma produção de quase seis anos na fabricante.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários