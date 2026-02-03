O Santuário Nacional de Aparecida acolhe, neste fim de semana, a 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, com uma programação de três dias marcada por missa campal, terço solene, procissão e gesto solidário entre os grupos participantes. São esperadas 100 mil pessoas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As atividades começam na próxima sexta-feira (6) e seguem até domingo (8). Considerada a maior peregrinação realizada na Basílica, a romaria reuniu cerca de 90 mil homens em 2025 de diversas regiões do Brasil. A expectativa é aumentar esse contingente neste ano.
A programação da romaria tem início na sexta-feira (6), com a acolhida dos grupos no Altar Central, às 18h30, seguida da Missa de Abertura, às 19h30. Mais tarde, às 20h45, os homens participam da Procissão Luminosa, com saída em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Fachada Norte, e encerramento na Tribuna Bento 16. A noite de sexta é finalizada com a vigília na Capela do Santíssima, a partir das 23h.
No sábado (7), a programação começa ao amanhecer, com a acolhida dos romeiros na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, às 6h. Em seguida, às 7h30, acontece a Missa Solene, também na Tribuna, proporcionando um intenso momento de união e oração.
No período da tarde, às 13h15, ocorre a acolhida dos grupos do Terço dos Homens no Altar Central, seguida pelo Terço Solene e Consagração a Nossa Senhora Aparecida, às 14h. O sábado se encerra com o show “Canções de Amor e Fé”, às 20h30, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider.
No domingo (8), às 6h45, os devotos participam da “Escola de Maria”, no Altar Central, aprofundando a espiritualidade mariana. Logo após, às 8h, acontece a Missa de Envio, que marca o encerramento oficial da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens e a preparação espiritual para a próxima edição, em 2027.
Às 9h, os romeiros poderão acompanhar o programa "Terra da Padroeira", da TV Aparecida, transmitido diretamente do auditório da emissora. O espaço estará aberto ao público, sem necessidade de retirada de ingressos. Encerrando a programação, às 18h, será celebrada a Missa de Encerramento, no Altar Central, reunindo os fiéis em um último momento de oração e gratidão pela experiência vivida no Santuário Nacional.
Ação solidária
Durante toda a romaria, os participantes são convidados a vivenciar também a dimensão solidária da fé, por meio da doação de alimentos, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. As doações podem ser entregues na Secretaria de Pastoral, na saída da Rampa da Imagem, na Sala das Promessas e nos balcões de atendimento da Família dos Devotos.
A Romaria do Terço dos Homens teve início em 2009, a partir da iniciativa do coordenador de um grupo da cidade de Campestre (MG), que apresentou a proposta ao então Prefeito de Igreja do Santuário Nacional, o missionário redentorista e irmão João Batista de Viveiros.
A primeira edição, realizada em maio daquele ano, reuniu 632 homens. Desde então, o movimento cresceu de forma expressiva, com um número cada vez maior de grupos organizadas nas paróquias de todo o país, que peregrinam anualmente até a Casa da Mãe Aparecida.
Hoje, o Terço dos Homens é reconhecido como a maior peregrinação do Santuário Nacional, reunindo milhares de devotos em oração. Em 2025, cerca de 90 mil homens, vindos de diversas regiões do Brasil, participaram das atividades pastorais ligadas ao movimento. Viveiros ressalta que a oração não começa mudando os outros, mas aquele que reza, e que antes de transformar a família, a casa ou a comunidade, a oração transforma o coração do próprio homem.
“Quando nós falamos do Terço dos Homens, a gente está falando daquele homem que se converte, daquele homem que tira tempo para conversar com Deus. E a partir do momento que ele reza, ele é o primeiro beneficiado pelo poder da oração”, afirma o missionário.