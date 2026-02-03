O Santuário Nacional de Aparecida acolhe, neste fim de semana, a 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, com uma programação de três dias marcada por missa campal, terço solene, procissão e gesto solidário entre os grupos participantes. São esperadas 100 mil pessoas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As atividades começam na próxima sexta-feira (6) e seguem até domingo (8). Considerada a maior peregrinação realizada na Basílica, a romaria reuniu cerca de 90 mil homens em 2025 de diversas regiões do Brasil. A expectativa é aumentar esse contingente neste ano.