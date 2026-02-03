A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta na tarde desta terça-feira (3), às 14h32, para chuva forte na região de Jacareí e Taubaté, atingindo municípios vizinhos.
O alerta aponta para chuva “forte e persistente” em ambas as cidades e municípios ao redor, com “raios, vento e granizo”.
“Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro”, informou a Defesa Civil.
Chuva forte no último domingo (1º) causou estragos severos em Taubaté, deixando 18 famílias desalojadas. A Prefeitura montou um Gabinete de Crise para acompanhar o período chuvoso.