ALERTA

AGORA: Defesa Civil alerta para chuva forte em Jacareí e Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta na tarde desta terça-feira (3), às 14h32, para chuva forte na região de Jacareí e Taubaté, atingindo municípios vizinhos.

O alerta aponta para chuva “forte e persistente” em ambas as cidades e municípios ao redor, com “raios, vento e granizo”.

“Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro”, informou a Defesa Civil.

Chuva forte no último domingo (1º) causou estragos severos em Taubaté, deixando 18 famílias desalojadas. A Prefeitura montou um Gabinete de Crise para acompanhar o período chuvoso.

