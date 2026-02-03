Um homem de 35 anos apresentou-se à Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (3), em Lorena, e confessou ter matado a namorada com um golpe usando os braços, conhecido como “gravata”, asfixiando a vítima. Ele admitiu que estava sob efeito de álcool e drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Flávia de Freitas Pereira, 43 anos, foi encontrado em avançado estado de putrefação dentro de um apartamento na rua Alexandre Ferreira Pedro Filho, no Centro de Lorena, no dia 22 de janeiro deste ano. A morte foi constatada por médico do Samu.