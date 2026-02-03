Um homem foi preso após esfaquear um pai e seu filho durante uma confusão em frente a uma padaria, nesta segunda-feira (2), em Campos do Jordão.
O caso aconteceu na Vila Sodipe e, de acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu de forma sorrateira e pelas costas, com uso de faca. Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento foram anexadas aos autos.
Segundo o BO, o suspeito, de 37 anos, se aproximou do pai, de 46 anos, e desferiu dois golpes de faca sem que a vítima tivesse chance de defesa. Pessoas que estavam no local reagiram. O pai foi socorrido e permaneceu internado após ser atingido na região das costelas, com perfuração pulmonar. Já o filho dele, de 20 anos, presenciou o ataque e tentou impedir novas agressões.
Ataque em padaria
O filho saiu do veículo ao ver o pai sendo atacado e pegou uma enxada que estaria na via pública, com a intenção de se defender a vítima. Durante a movimentação, ele tropeçou e caiu, sendo atingido por uma facada na cabeça. Em seguida, o autor fugiu.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e iniciou diligências para localizar o autor, que havia fugido antes da chegada das equipes. Durante o patrulhamento, os policiais receberam a informação de que o homem teria sido visto dentro de um carro Fiat Vivace prata, conduzido por uma mulher. Após pesquisa, a equipe chegou ao endereço ligado à família e, em contato, a irmã do suspeito relatou que ele teria chegado alterado, dizendo que havia esfaqueado uma pessoa.
Segundo o boletim, por medo do histórico de violência do irmão, a mulher disse que o retirou da residência e o levou até a casa de uma tia. No endereço indicado, o suspeito foi encontrado e detido. Ele alegou, informalmente, legítima defesa, versão que, conforme o documento, não encontra respaldo nas imagens do sistema de monitoramento do local.