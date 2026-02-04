A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na rua Antônio Vieira de Souza, no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira (2), às 22h25, durante patrulhamento da equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de 739 porções de entorpecentes diversos.

