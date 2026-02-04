04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem tenta fugir, mas é preso com 739 porções de drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de drogas no bairro Vila Machado
Apreensão de drogas no bairro Vila Machado

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na rua Antônio Vieira de Souza, no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.

 A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira (2), às 22h25, durante patrulhamento da equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de 739 porções de entorpecentes diversos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito tentou fugir da abordagem dispensando as sacolas que carregava contendo:

  • 393 porções de cocaína;
  • 271 porções de maconha;
  • 75 porções de crack;
  • um frasco de lança-perfume;
  • R$ 399 em notas e R$ 49,15 em moedas.

Após um breve acompanhamento, ele foi alcançado e detido, sendo conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários