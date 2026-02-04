A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na rua Antônio Vieira de Souza, no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira (2), às 22h25, durante patrulhamento da equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou também na apreensão de 739 porções de entorpecentes diversos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito tentou fugir da abordagem dispensando as sacolas que carregava contendo:
- 393 porções de cocaína;
- 271 porções de maconha;
- 75 porções de crack;
- um frasco de lança-perfume;
- R$ 399 em notas e R$ 49,15 em moedas.
Após um breve acompanhamento, ele foi alcançado e detido, sendo conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.