Uma motociclista ficou ferida após colidir em um carro, no final da noite de segunda-feira (2). O acidente ocorreu na avenida Galvão de França, no bairro Vargem do Gouveia, em Cunha.
No local, equipe do Samu encontrou a condutora da motocicleta queixando-se de dores em membros inferiores e no abdômen.
Segundo o Samu, foram realizados os primeiros atendimentos ainda na cena do acidente, com aplicação do protocolo de trauma.
Conforme orientação da regulação, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Cunha, sem intercorrências.