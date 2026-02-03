Uma motociclista ficou ferida após colidir em um carro, no final da noite de segunda-feira (2). O acidente ocorreu na avenida Galvão de França, no bairro Vargem do Gouveia, em Cunha.

No local, equipe do Samu encontrou a condutora da motocicleta queixando-se de dores em membros inferiores e no abdômen.