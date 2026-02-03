04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma motociclista ficou ferida após colidir em um carro, no final da noite de segunda-feira (2). O acidente ocorreu na avenida Galvão de França, no bairro Vargem do Gouveia, em Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, equipe do Samu encontrou a condutora da motocicleta queixando-se de dores em membros inferiores e no abdômen.

Segundo o Samu, foram realizados os primeiros atendimentos ainda na cena do acidente, com aplicação do protocolo de trauma.

Conforme orientação da regulação, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Cunha, sem intercorrências.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários