Multicampeão de jiu-jitsu e natural de São Sebastião, tendo iniciado a carreira em São José dos Campos, o lutador André Galvão, 43 anos, líder da equipe Atos, de San Diego, nos Estados Unidos, foi acusado de assédio sexual por uma aluna e lutadora de sua academia.
Alexa Herse, 18 anos, usou suas redes sociais para fazer um forte relato sobre o que afirma ter vivido nos últimos meses. Ela também afirma que já não faz mais parte da equipe. André Galvão, através de comunicado nas redes sociais, negou as acusações (veja abaixo).
“Nos últimos 6 meses, fui deixada muito desconfortável em diversas ocasiões por André Galvão. Ele me tocou de forma inapropriada durante os treinos. Ele repetidamente fez comentários sobre meu corpo e minha aparência. Durante os treinos, ele me separava do parceiro de treino que eu havia escolhido, mandava meu parceiro treinar com outra pessoa e me obrigava a treinar com ele. Ele gemia de forma sexual no meu ouvido enquanto estava em cima de mim. E em outra ocasião, quando sua cabeça estava muito perto da minha, ele lambeu minha orelha”, afirmou a lutadora.
Ela também disse ter procurado Angélica Galvão, esposa de André e uma das lideranças da equipe em San Diego.
“Entrei em contato com Angélica Galvão, alguém que sempre admirei como uma segunda mãe e que me conhece e me orienta desde criança. Ela não só não fez nada a respeito, como me disse para não falar nada e que 'se está errado, você tem que pelo menos fingir que está certo' e 'não morda a mão que te alimenta'. Ela escolheu me ignorar, me silenciar e proteger o marido. Mas você ainda se sentiria assim se fosse sua filha? Agora ela escolheu me desacreditar e tentar encobrir tudo, o que, na minha opinião, a torna tão responsável quanto”, disse.
E completou: “Eu nunca quis isso. Não tenho nada a ganhar tornando isso público. Estou escolhendo deixar para trás todos os meus amigos e familiares. Esta é a minha verdade. E sei com certeza que não sou a única vítima disso. Para as outras meninas, espero que isso lhes dê coragem para se manifestarem. Por mais que doa, estou fazendo a minha parte para tornar este esporte um lugar mais seguro. Recuso-me a carregar uma vergonha que não me pertence. O silêncio só protege os abusadores, e eu me recuso a ficar calada por mais tempo. Já registrei uma queixa na polícia local”, afirmou Alexa.
André Galvão nega acusações
Horas antes de o caso se tornar público, André Galvão usou as redes sociais para negar qualquer acusação sobre o tema. Ele não citou o nome da lutadora, alegou que o assunto teria ocorrido em função de vingança, depois de saídas recentes da equipe, e prometeu tomar medidas judiciais. Além disso, o lutador garantiu que qualquer integrante da equipe pode procurá-lo para maiores esclarecimentos.
Confira abaixo o comunicado do lutador na íntegra:
“Nos últimos dias, rumores falsos têm circulado online alegando conduta inadequada com alunas dentro da minha academia. Essas alegações não são verdadeiras, e estamos tomando as medidas legais cabíveis para proteger a integridade da ATOS.
Dediquei minha vida ao jiu-jitsu brasileiro e à construção de academias onde as pessoas possam treinar com segurança, confiança e dignidade. Tenho orgulho da nossa cultura: respeito, disciplina e profissionalismo - dentro e fora do tatame. Nosso espaço de tatame é cercado por funcionários, alunos e câmeras e sempre trabalhamos para manter um ambiente de treinamento seguro, respeitoso e transparente.
Não irei me envolver em disputas nas redes sociais. No entanto, já estou tomando todas as medidas necessárias para proteger nossa comunidade e o nome da minha família. Garanto que, em breve, toda verdade será esclarecida, inclusive os fatos reais sobre a saída de alguns membros da equipe em razão de recentes mudanças administrativas e financeiras.
Tudo isso teve início com uma pessoa que saiu da ATOS recentemente, antes mesmo de toda essa situação, e que nem sequer é mencionada nos rumores, mas que age movida por um ato de vingança pessoal decorrente de cortes financeiros e decisões administrativas. É doloroso ver atitudes tão mal intencionadas por parte de alguém que se beneficiou tanto ao longo dos anos e que deveria ter, no mínimo, um pouco de gratidão e respeito pela equipe.
Se você é aluno(a) ou responsável e tiver qualquer dúvida ou preocupação, indico que entre em contato conosco diretamente. Toda preocupação legítima será tratada com seriedade e pelos canais adequados - não por meio de acusações vagas nas redes sociais.
A todos que têm apoiado nossa academia e nossa equipe, meu sincero agradecimento. Seguiremos focados no que realmente importa: oferecer instrução de nível mundial em um ambiente respeitoso e manter nossa academia como um espaço onde todos possam crescer.
No final, tenho fé de que a verdade prevalecerá. Permaneço ao lado da minha família, Sarah e Angélica, em todas as tribulações. Que Deus abençoe a todos. André Galvão."
* Com informações do canal Combate