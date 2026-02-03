Alexa Herse, 18 anos, usou suas redes sociais para fazer um forte relato sobre o que afirma ter vivido nos últimos meses. Ela também afirma que já não faz mais parte da equipe. André Galvão, através de comunicado nas redes sociais, negou as acusações (veja abaixo).

Multicampeão de jiu-jitsu e natural de São Sebastião, tendo iniciado a carreira em São José dos Campos, o lutador André Galvão, 43 anos, líder da equipe Atos, de San Diego, nos Estados Unidos, foi acusado de assédio sexual por uma aluna e lutadora de sua academia.

“Nos últimos 6 meses, fui deixada muito desconfortável em diversas ocasiões por André Galvão. Ele me tocou de forma inapropriada durante os treinos. Ele repetidamente fez comentários sobre meu corpo e minha aparência. Durante os treinos, ele me separava do parceiro de treino que eu havia escolhido, mandava meu parceiro treinar com outra pessoa e me obrigava a treinar com ele. Ele gemia de forma sexual no meu ouvido enquanto estava em cima de mim. E em outra ocasião, quando sua cabeça estava muito perto da minha, ele lambeu minha orelha”, afirmou a lutadora.

Ela também disse ter procurado Angélica Galvão, esposa de André e uma das lideranças da equipe em San Diego.

“Entrei em contato com Angélica Galvão, alguém que sempre admirei como uma segunda mãe e que me conhece e me orienta desde criança. Ela não só não fez nada a respeito, como me disse para não falar nada e que 'se está errado, você tem que pelo menos fingir que está certo' e 'não morda a mão que te alimenta'. Ela escolheu me ignorar, me silenciar e proteger o marido. Mas você ainda se sentiria assim se fosse sua filha? Agora ela escolheu me desacreditar e tentar encobrir tudo, o que, na minha opinião, a torna tão responsável quanto”, disse.