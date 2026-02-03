04 de fevereiro de 2026
PE. RODOLFO KOMOREK

Muro histórico de 144 anos desaba em cemitério no centro de SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Parte do muro do Cemitério Padre Rodolfo Komorek, localizado na região central de São José dos Campos, desabou sobre a calçada da rua Rubião Júnior na noite desta segunda-feira (2). 

A estrutura atingida era original da construção de 1882, tendo resistido por 144 anos.

O incidente, ainda sem causas esclarecidas, ocorreu por volta das 22h30.  Equipes da Urbam e da Prefeitura se dirigiram ao local para cercar a área e garantir a segurança de quem circula pela região.

Funcionários municipais trabalham desde a manhã desta terça-feira (3) na remoção dos entulhos para que a obra de reconstrução possa ser iniciada.

Um tapume foi instalado para isolar a área e o trecho afetado segue sob monitoramento das equipes responsáveis para evitar novos incidentes. Não houve feridos. Ainda não há previsão de conclusão da construção do novo muro.

