Parte do muro do Cemitério Padre Rodolfo Komorek, localizado na região central de São José dos Campos, desabou sobre a calçada da rua Rubião Júnior na noite desta segunda-feira (2).
A estrutura atingida era original da construção de 1882, tendo resistido por 144 anos.
O incidente, ainda sem causas esclarecidas, ocorreu por volta das 22h30. Equipes da Urbam e da Prefeitura se dirigiram ao local para cercar a área e garantir a segurança de quem circula pela região.
Funcionários municipais trabalham desde a manhã desta terça-feira (3) na remoção dos entulhos para que a obra de reconstrução possa ser iniciada.
Um tapume foi instalado para isolar a área e o trecho afetado segue sob monitoramento das equipes responsáveis para evitar novos incidentes. Não houve feridos. Ainda não há previsão de conclusão da construção do novo muro.