Parte do muro do Cemitério Padre Rodolfo Komorek, localizado na região central de São José dos Campos, desabou sobre a calçada da rua Rubião Júnior na noite desta segunda-feira (2).

A estrutura atingida era original da construção de 1882, tendo resistido por 144 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp