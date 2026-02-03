04 de fevereiro de 2026
SJC: Cratera no Jardim Imperial faz 7 dias; obra levará 3 meses

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Leandro Vaz/OVALE
Caminhão foi engolido por cratera no asfalto
Caminhão foi engolido por cratera no asfalto

Uma semana após um caminhão carregado com 10 toneladas de blocos ser engolido por uma cratera no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos, o problema segue sem solução definitiva.

O acidente ocorreu na manhã da última terça-feira (27), no cruzamento das ruas Roberto Baranoy e Felisbina de Souza Machado, quando o veículo, que seguia de Taubaté para Igaratá, afundou no asfalto.

Causas e providências

A Prefeitura esclareceu que o colapso da galeria de águas pluviais foi provocado pela corrosão de um tubo metálico devido à presença de esgoto. Segundo nota oficial, as redes de gás, água e esgoto já foram remanejadas para permitir o início dos reparos estruturais.

Ainda segundo a administração municipal, a obra emergencial está na fase final de contratação.

O prazo estimado para o fechamento total do buraco e a liberação do tráfego é de 90 dias, embora os esforços sejam para antecipar a entrega.

Transtornos

Quem circula e mora na região sinaliza o incômodo causado por um forte odor de esgoto. Questionada sobre o mau cheiro, a Sabesp informou que mantém equipes no local para averiguar a situação e realizar os ajustes necessários. A área permanece isolada para evitar novos acidentes.

