Uma semana após um caminhão carregado com 10 toneladas de blocos ser engolido por uma cratera no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos, o problema segue sem solução definitiva.
O acidente ocorreu na manhã da última terça-feira (27), no cruzamento das ruas Roberto Baranoy e Felisbina de Souza Machado, quando o veículo, que seguia de Taubaté para Igaratá, afundou no asfalto.
Causas e providências
A Prefeitura esclareceu que o colapso da galeria de águas pluviais foi provocado pela corrosão de um tubo metálico devido à presença de esgoto. Segundo nota oficial, as redes de gás, água e esgoto já foram remanejadas para permitir o início dos reparos estruturais.
Ainda segundo a administração municipal, a obra emergencial está na fase final de contratação.
O prazo estimado para o fechamento total do buraco e a liberação do tráfego é de 90 dias, embora os esforços sejam para antecipar a entrega.
Transtornos
Quem circula e mora na região sinaliza o incômodo causado por um forte odor de esgoto. Questionada sobre o mau cheiro, a Sabesp informou que mantém equipes no local para averiguar a situação e realizar os ajustes necessários. A área permanece isolada para evitar novos acidentes.