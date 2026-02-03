Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (2), em ação de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe recebeu um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de possível disparo de arma de fogo em uma via pública da cidade.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram quatro homens que fugiram em direções opostas.
Após um breve acompanhamento a pé, a equipe conseguiu interceptar um dos suspeitos nas proximidades de uma escola municipal.
Ele apresentava um volume suspeito sob as roupas e, em averiguação, constatou-se ser uma bolsa contendo 97 porções de cocaína, 21 de maconha e derivados, além de 7 pedras de crack.
Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie.
O homem foi detido e encaminhado à delegacia de polícia, onde a ocorrência de tráfico de drogas foi registrada.
Todo o material ilícito foi apreendido e ele permanece à disposição da Justiça. Os demais envolvidos não foram localizados.