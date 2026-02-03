Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (2), em ação de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe recebeu um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de possível disparo de arma de fogo em uma via pública da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp