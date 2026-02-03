A concessionária RioSP informou que haverá interdição total da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (3), para obras na passarela do km 142+025, em frente à fábrica da General Motors. A pista sentido São Paulo será bloqueada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A interdição total da pista expressa foi programada para o período entre 22h desta terça (3) e 5h de quarta-feira (4), horário escolhido pela concessionária para reduzir o impacto no tráfego. No trecho, será implantado um desvio operacional com sinalização temporária e equipes no local para orientar os motoristas.
O acesso ao desvio ocorrerá pela avenida General Motors, no km 14,300, ponto que conta com contingência operacional prevista para absorção do fluxo de veículos.
Durante todo o período da operação, os veículos seguirão desviados pela pista local, retornando posteriormente à marginal sul no km 143,800. Segundo a concessionária, toda operação está alinhada com a Secretaria de Mobilidade de São José dos Campos e com a Polícia Rodoviária Federal.
“A RioSP reforça que a sinalização temporária será implantada no trecho e equipes operacionais estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. A concessionária orienta os clients a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, se possível, programarem seus deslocamentos. As obras fazem parte do conjunto de melhorias estruturais realizadas pela concessionária, com foco na segurança e conforto dos pedestres e usuários da rodovia”, informou a empresa.