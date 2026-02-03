A concessionária RioSP informou que haverá interdição total da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (3), para obras na passarela do km 142+025, em frente à fábrica da General Motors. A pista sentido São Paulo será bloqueada.

A interdição total da pista expressa foi programada para o período entre 22h desta terça (3) e 5h de quarta-feira (4), horário escolhido pela concessionária para reduzir o impacto no tráfego. No trecho, será implantado um desvio operacional com sinalização temporária e equipes no local para orientar os motoristas.