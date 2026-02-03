Um executivo bilionário do setor imobiliário é acusado de ter oferecido cerca de R$ 16 milhões a uma funcionária para que ela se separasse do marido. A denúncia consta em uma ação judicial federal nos Estados Unidos e envolve Tamir Poleg, CEO de uma empresa de corretagem imobiliária, e sua subordinada, Paige Steckling.
A acusação foi apresentada por Michael Steckling, ex-marido de Paige, que afirma que Poleg teria oferecido aproximadamente US$ 3 milhões para persuadir a funcionária a colocar fim ao casamento. O processo descreve a conduta como uma “proposta indecente”.
Segundo a ação, Poleg teria promovido ao menos três encontros com Paige entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, em cidades como Las Vegas (Nevada), Park City (Utah) e Anaheim (Califórnia). O objetivo, de acordo com a denúncia, seria convencê-la a se divorciar.
O processo também aponta que, após os encontros, o executivo teria enviado um e-mail com instruções para que Paige acessasse US$ 1,5 milhão, em duas parcelas, valor que faria parte da suposta oferta financeira. Ainda conforme a ação, antes da suposta interferência, o casal mantinha um casamento estável e não cogitava a separação.
Tanto Paige Steckling quanto Tamir Poleg negam as acusações. Em declaração à imprensa, Paige afirmou que o fim do casamento ocorreu por motivos pessoais e que a versão apresentada no processo não condiz com a realidade.
Poleg confirmou o envio do e-mail citado na ação, mas classificou as alegações como infundadas, negando qualquer interferência no relacionamento, oferta financeira indevida ou envolvimento amoroso com a funcionária.
Na ação judicial, Michael Steckling pede ao menos US$ 5 milhões em indenização, alegando danos emocionais e a destruição de seu casamento. O caso ainda está em fase inicial e não há decisão judicial sobre o mérito das acusações.