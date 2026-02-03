Um executivo bilionário do setor imobiliário é acusado de ter oferecido cerca de R$ 16 milhões a uma funcionária para que ela se separasse do marido. A denúncia consta em uma ação judicial federal nos Estados Unidos e envolve Tamir Poleg, CEO de uma empresa de corretagem imobiliária, e sua subordinada, Paige Steckling.

A acusação foi apresentada por Michael Steckling, ex-marido de Paige, que afirma que Poleg teria oferecido aproximadamente US$ 3 milhões para persuadir a funcionária a colocar fim ao casamento. O processo descreve a conduta como uma “proposta indecente”.